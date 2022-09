A CBS Sport, Thierry Henry ha parlato dei due attaccanti più chiacchierati del momento: "Credo che Kylian Mbappé sia più forte di Erling Haaland. Il francese può creare un’azione da gol e finalizzarla, Haaland invece è solo uno che finisce le azioni. Mbappé può giocare in qualsiasi posizione in attacco, Haaland solo centralmente. Il norvegese però è comunque un fenomeno e con lui il City avrebbe vinto la Champions l’anno scorso”