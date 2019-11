Pep Guardiola si candida di diritto a diventare la meme dell'anno: merito, o colpa, del rigore evidente non concesso al Manchester City da cui nasce il primo gol del Liverpool a firma Fabinho, che ha fatto totalmente perdere le staffe al tecnico catalano, tanto da scatenarsi in una danza spiritata nei confronti dell'assistente dell'arbitro. Al termine del match poi l’allenatore del City si è scagliato contro il direttore di gara: "Grazie mille", ha detto in maniera polemica Guardiola a Oliver, l’arbitro noto per l’alterco con Buffon in Real Madrid-Juventus. Il popolo della rete ha fatto il resto: il ballo sfrenato di Guardiola è diventato un meme, che sta spopolando sui social. Vedere per credere: