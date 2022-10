Mangala è stato uno dei flop peggiori delle varie sessioni di mercato del Manchester City. Il difensore è stato pagato tanto e ha reso poco. Ora il difensore in un'intervista in Francia ha rivelato il motivo della sua cessione. "Guardiola venne a parlarmi e mi spiegò, in modo molto chiaro, che le mie caratteristiche non erano adatte al suo gioco. Stiamo parlando di un grande allenatore e in futuro mi ispirerò a lui".