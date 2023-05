campione d'Europa uscentein calendario sabato 10 giugno a Istanbul.MANCHESTER CITY- Devia sulla traversa un missile dalla distanza di Kroos nel primo tempo, nella ripresa alza sopra la traversa un'insidiosa punizione a scendere di Alaba e poi dice di no anche a Benzema. Clean sheet.- Fisicamente è una forza della natura. Infiamma il pubblico con un grande recupero su Vinicius, lanciato palla al piede verso l'area di rigore.- Annulla Benzema, serve aggiungere altro? Ammonito nella ripresa per un fallo su Vinicius.- Rodrygo non gli fa neanche il solletico, provoca l'autogol di Militao con una deviazione aera su punizione di De Bruyne.- Difensore reinventato mediano da Guardiola, dà sostanza ed equilibrio alla squadra.- Solita diga a centrocampo, ma prova anche a fare l'ariete inserendosi in area e andando al tiro.- Oltre a dettare i tempi sapientemente, s'inserisce in area nell'azione del raddoppio di Bernando Silva. Nella ripresa viene ammonito come all'andata, ma non salterà la finale per squalifica. Delizioso il colpo di tacco con cui libera Haaland, fermato da Courtois con l'aiuto della traversa.(79'- Entra a giochi fatti).- Dopo il gol del pareggio segnato a Madrid, serve l'assist per il vantaggio firmato da Bernardo Silva. A inizio ripresa risponde platealmente a Guardiola, che lo stava rimproverando. Sostituito nel finale, si abbraccia con l suo allenatore.(84'- Serve la palla del poker ad Alvarez).- Sblocca il risultato con un preciso sinistro sul palo del portiere e fa doppietta con un intelligente colpo di testa: la qualità al potere.- Vicino al gol di testa per due volte nel primo tempo, ma Courtois è miracoloso si di lui anche nella ripresa. Stavolta non è infallibile, ma rappresenta comunque un pericolo costante.(90'- Gli basta un minuto per fissare il risultato sul 4-0 al primo pallone toccato).- E' in serata. Punta sempre gli avversari palla al piede mettendo in seria difficoltà Carvajal, entrambi ammoniti nella ripresa.All.- Il suo Manchester City è una macchina perfetta: altissima qualità e ritmi indiavolati. Tra lui e la prima Champions lontana da Barcellona, c'è solo l'Inter.