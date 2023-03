Bernardo Silva rinvia ogni decisione sul mercato. Il centrocampista portoghese del Manchester City ha dichirato ad ArabNews: "Mancano ancora tre mesi al termine della stagione e non è il momento di parlare del mio futuro, sono molto concentrato sulla mia squadra di club e abbiamo molte cose per cui lottare. Le voci di mercato non mi interessano, faccio del mio meglio e quello che succede, succede".