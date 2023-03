Non solo Porto-Inter in questo martedì di Champions League, alle 21 scendono in campo anche Manchester City e Lipsia per il ritorno degli ottavi di finale: si parte dall'1-1 maturato in Germania, con Gvardiol che ha risposto all'iniziale vantaggio di Mahrez.



Guardiola ritrova De Bruyne, assente all'andata per influenza, e lo lancia dal 1' a centrocampo mentre Foden va verso una maglia da titolare in attacco. Dall'altra parte Rose risponde con l'ex Milan André Silva supportato dal trio Werner-Forsberg-Szoboszlai.



MANCHESTER CITY-LIPSIA, calcio d'inizio ore 21: diretta tv su Sky Sport Football e Sky Sport 253, in streaming su Infinity+.



LE PROBABILI FORMAZIONI



Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Akanji, Dias, Aké; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Haaland, Foden. All. Guardiola.



Lipsia (4-2-3-1): Blaswich; Klostermann, Orban, Gvardiol, Halstenberg; Laimer, Haidara; Szoboszlai, Forsberg, Werner; André Silva. All. Rose.