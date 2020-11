Manchester City-Liverpool è il match di cartello dell'ottava giornata della Premier League ed è già una sfida fondamentale per la corsa al titolo dove i Reds di Jurgen Klopp, campioni in carica, hanno la chance di portarsi, in caso di vittoria, a +8 sui Citizens di Pep Guardiola ancora in fase altamente altalenante e con solo due vittorie all'attivo nelle ultime 5 gare. Una sfida che è stata decisiva negli ultimi anni e che promette grande spettacolo.