In Premier League, i fari sono puntati sull’Etihad Stadium per il big match dell’ottava giornata tra Manchester City e Liverpool. Momento simile per entrambe le squadre, i Citizens, decimi in classifica con una partita in meno, sono reduci in campionato da 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 3 gare mentre i Reds si presentano a questa super sfida da primi della classe con 2 vittorie di fila, cui è seguito un ampio successo per 5-0 in Champions League contro l’Atalanta. Gli esperti assegnano la sfida di domenica alla squadra di Guardiola, avanti a 1,96, più difficile il pareggio che sale a 4,00, il successo esterno, riporta agipronews, si gioca invece a 3,30. Sarà una partita ricca di gol. Almeno secondo i bookmaker inglesi che quotano l’Over 2,5 ad appena 1,41, contro l’Under a 2,70. Complici i 17 gol fatti finora dal Liverpool, di cui sette solo dall’egiziano Mohamed Salah. L’ultimo incontro all’Etihad Stadium in campionato tra i due club finì 4-0 a favore dei padroni di casa: lo stesso risultato è fissato in lavagna a 40,00, mentre il 2-1 per la squadra di Klopp è a 12,00.