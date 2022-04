Il Manchester City è in pole per ingaggiare Erling Haaland. L'operazione per il norvegese sarà di circa 300 milioni di euro ed allora il club si prepara a qualche partenza illustre. Riyad Mahrez potrebbe essere tra i sacrificati con tre club pronte ad accaparrarselo. Si tratta di Barcellona, Psg e Juventus. Lo riporta fichajes.net.