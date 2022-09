Al sito ufficiale del Manchester City ha parlato Riyad Mahrez. "Voglio assolutamente finire la mia carriera qui. Penso di poter giocare ancora a lungo. Vedremo cosa mi riserverà il futuro dopo il calcio, ancora non lo so, ci sto pensando. Amo il calcio, ho sempre voluto avere successo in questo sport, era il mio obiettivo, sarà difficile uscirne", ha detto.