Il Daily Mail scrive che il Manchester City avrebbe messo gli occhi su Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, come possibile erede di Pep Guardiola, in caso lasciasse i Citizens a fine stagione. I Gunners, però, non vogliono perdere il manager spagnolo e, per cautelarsi, sarebbero pronti ad offrire un rinnovo a 6 milioni di euro all'anno.