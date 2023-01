Il Borussia Dortmund sta cercando di convincere Jude Bellingham a rinnovare il suo contratto, mettendo sul piatto un ingaggio raddoppiato rispetto a quello attuale. Come riportato dal Daily Star, il Liverpool è però da tempo sulle tracce del giocatore, così come il Manchester City. La squadra di Guardiola si prepara a mettere sul piatto 150 milioni di sterline per strapparlo ai gialloneri.