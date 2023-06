Kalvin Phillips, centrocampista del Manchester City, ha parlato alla BBC:



"Sono venuto qui per vincere trofei e abbiamo vinto trofei, anche se non ho giocato quanto avrei voluto. Il mio fisico è a posto, continuerò a lavorare sodo nella prossima stagione. Non posso uscirmene dopo un anno e andare via perché non gioco, la mia intenzione è quella di rimanere. Abbiamo vinto il Treble, quindi non c'è ragione per partire ora".