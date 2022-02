Secondo il Times, le negoziazioni fra Sterling e il Manchester City per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023 stanno proseguendo, ma la dirigenza dei Citizens ha fissato una deadline. Se non si arriverà a una soluzione entro l'inizio del mercato estivo, l'esterno inglese verrà messo sul mercato, per una cifra attorno ai 60 milioni di euro.