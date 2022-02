A passo spedito verso il traguardo. Il Milan ha trovato una bozza d’intesa con Jorge Mendes per il rinnovo del contratto di Rafael Leao. La definizione dell’affare è prevista nei prossimi 10 giorni, poi sarà il momento delle firme sul nuovo contratto.



LA PREMIER LEAGUE NON SPAVENTA - Nelle ultime settimane diversi club della Premier League avevano preso informazioni con Jorge Mendes sull’attaccante portoghese classe 1999. Pep Guardiola stima molto Rafael, l’Arsenal si è mosso di recente senza successo. Perché il Milan non ha alcuna intenzione di cedere il suo gioiello e lo premia con un nuovo ingaggio da circa 5 milioni di euro ( bonus compresi) fino al 2026.