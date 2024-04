Manchester City-Real Madrid, le formazioni ufficiali: Ancelotti con Vinicius e Camavinga

9 minuti fa



E' Real Madrid contro Manchester City, l'una contro l'altra per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. La vincente di questa sfida dovrà affrontare, durante le semifinali (andata tra il 30 aprile e il 1° maggio, ritorno tra il 7/8 maggio), chi passerà il turno nell’altra sfida odierna tra Bayern Monaco e Arsenal.



Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida.



MANCHESTER CITY (): in attesa



REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rudiger, Nacho, F. Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Vinicius, Rodrygo. All. Ancelotti