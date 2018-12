Leroy San é , ala tedesca del Manchester City, ha un contratto che lo lega alla squadra di Pep Guardiola fino al 2021. Nonostante ciò, ha dichiarato in un'intervista al quotidiano tedesco Bild che a breve arriverà un rinnovo di contratto, ammettendo di sentirsi come a casa nella sua avventura con i Citizens. Nel 2016, il Manchester City spese 50 milioni di euro per aggiudicarsi il tedesco dallo Schalke 04.