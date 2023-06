Il Manchester City prepara le uscite dopo la vittoria della Champions League e del treble. Come evidenzia la stampa britannica, sono sei i giocatori ai saluti: Ilkay Gundogan lascerà alla scadenza del contratto, si cercherà una nuova sistemazione per Joao Cancelo di ritorno dal Bayern Monaco, Bernardo Silva e Riyad Mahrez possono partire, Aymeric Laporte e Kyle Walker valutano di cambiare aria per trovare più spazio.