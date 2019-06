Come riporta il Daily Star, il Manchester City si è inserito nella corsa a Joao Pedro, giovane attaccante brasiliano classe 2001, di proprietà della Fluminense. La società inglese, infatti, è pronta a pagare la clausola rescissoria da 20 milioni di euro presente nel contratto del giocatore. Joao Pedro ha già in mano un accordo con il Watford ed è pronto a trasferirsi in Inghilterra nel gennaio del 2020. La mossa del City rischia di mettere tutto in discussione.