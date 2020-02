Ferran Soriano, amministratore delegato del Manchester City, ha parlato per la prima volta ai microfoni di Sport dopo la sanzione inflitta dalla Uefa per violazione del Fair Play Finanziario che è costata l'esclusione dalle prossime due edizioni delle coppe europee.



TUTTO REGOLARE - “Il nostro presidente non ha mai messo soldi nelle casse del club che non siano stati dichiarati in modo corretto. Siamo una società finanziariamente sostenibile, non abbiamo alcun debito. I nostri conti sono stati esaminati più volte da revisori e investitori ed è tutto perfettamente chiaro”.



SULLA UEFA – “L’esperienza con il Fair Play Finanziario è stata negativa per noi, più di quanto potessimo immaginare. Non stiamo parlando della UEFA in generale, che alla fine è un’associazione composta da altre associazioni. Conosco molte persone che lavorano duramente all’interno di essa”.



SULLA COLLABORAZIONE – “La UEFA ci ha accusati di non aver collaborato alle indagini, ma anche questo è falso. Abbiamo fornito un lungo elenco di documenti che ci discolpassero, nonostante ogni parola potesse sembrare utile per incriminarci”.