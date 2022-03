Dopo l'eliminazione dell'Inter e la goleada del Bayern Monaco oggi sono in programma altre due gare del ritorno degli ottavi di Champions, tutte e due alle 21: al Bernabeu si giocherà il big match tra Real Madrid e Psg, all'Ethiad andrà in scena la sfida tra Manchester City e Sporting Lisbona.



COME ARRIVANO - Tre settimane fa non c'è stata partita al Josè Alvalade: la squadra di Guardiola ha vinto 5-0 in trasferta mettendosi la qualificazione in tasca in vista della gara di stasera. Da quel giorno il City ha vinto tre delle quattro partite successive tra campionato e coppa, perdendo solo contro il Tottenham di Conte. Dopo il brutto ko contro i Citizens, lo Sporting ha vinto in campionato contro Estoril e Arouca, pareggiato col Maritimo e ha perso contro il Porto nella semifinale di coppa di Portogallo.



LE SCELTE - Senza Ruben Dias, Mendy e Aké, Guardiola deve fare a meno anche di Walker infortunato e si è portato avanti fino all'ultimo il dubbio De Bruyne, andrà in panchina. Al posto di Cancelo, Guardiola lancia il classe 2003 Egan-Riley, terzino dell'Under 23 e al debutto in Champions League. Al centro la coppia Stones-Laporta e Zinchenko dall'altra parte. A centrocampo ci sono Bernardo Silva e Gundogan ai lati di Fernandinho, in attacco spazio al tridente Sterling, Gabriel Jesus e Foden. Amorim aveva un paio di giocatori in dubbio: Palhinha e Perdo Gonçalves che vanno entrambi in panchina. Difesa a tre con Coates al centro, Inacio e Neto laterali; sulla trequarti ci sono Paulinho e l'ex Psg Sarabia a supporto dell'unico riferimento offensivo che è Slimani.

Le formazioni ufficiali:

Manchester City (4-3-3): Ederson; Egan-Riley, Stones, Laporte, Zinchenko; Fernandinho, Gundogan, Bernardo Silva; Sterling, Foden, Gabriel Jesus. All.: Guardiola.

Sporting Lisbona (3-4-2-1): Adan; Gonçalo Inacio, Coates, Neto; Pedro Porro, Ugarte, Tabata, Matheus Reis; Sarabia, Paulinho; Slimani. All.: Amorim.