Purtroppo per Pep Guardiola, Leroy Sané non è l’unico pezzo pregiato che a breve potrebbe lasciare il Manchester City: secondo quanto riportato dal Telegraph, infatti, il Real Madrid è fortemente interessato a portare al Santiago Bernabeu Raheem Sterling, gioiello dei Citizens il cui contratto scadrà nel 2023. L’attaccante 25enne anglo-giamaicano è attualmente fermo ai box a causa di un infortunio e dovrebbe tornare in campo proprio contro le Merengues, in occasione dell’ottavo di finale di Champions League in programma il prossimo 26 febbraio.