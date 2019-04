Dopo la settimana di coppe europee, che le ha viste affrontarsi nel ritorno dei quarti di finale di Champions League,si trovano di nuovo di fronte all'Etihad, per la seconda volta in quattro giorni, nel match clou dellagli uomini direduci da nove vittorie di fila nel campionato inglese, vogliono la decima per mantenere l'ipotetico primo posto davanti al Liverpool e continuare a comandare la classifica con una giornata in meno da giocare, mentre quelli divogliono il terzo successo di fila per continuare a mantenere il terzo posto e tenere a debita distanza le inseguitrici nella furiosa lotta per accedere alla prossima Champions League. Assente Kane per infortunio, la sfida sarà tra il capocannonierea quota 19 reti, e il sudcoreano, a quota 12. ​Il Manchester City ha vinto 11 degli ultimi 16 match contro gli Spurs (un pareggio e quattro sconfitte), tutti in Premier League; il City ha inoltre vinto le ultime tre gare di fila contro il Tottenham.