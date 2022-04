Fernandinho lascerà il al Manchester City al termine della stagione. Il brasiliano, infatti, ha confermato che non rinnoverà il suo legame con il club inglese per tornare a giocare in Brasile. Tre i nomi per sostituirlo: si tratta di Toni Kroos, Mikel Merino e Kalvin Phillips. Lo riporta il sito spagnolo fishajes.net.