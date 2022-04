Dopo aver annunciato in conferenza stampa l'addio al Manchester City, Fernandinho si prepara a tornare in Brasile. Secondo Globo Esporte, tre club si sono fatti avanti per ingaggiare il centrocampista: Corinthians, Botafogo e Flamengo. Il desiderio del brasiliano sarebbe quello di giocare nella sua ex squadra, l'Athletico Paranaense.