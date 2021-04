Il Manchester City è ufficialmente il primo dei 12 club fondatori ad abbandonare il progetto della Superlega Europea. Dopo le forti dichiarazioni in senso contrario rilasciate dal tecnico Pep Guardiola e i rumors sempre più insistenti su un imminente svolta da parte di alcune delle 6 rappresentanti della Premier League, è arrivato il comunicato ufficiale che sancisce l'uscita di scena del club mancuniano.



"Il Manchester City Football Club conferma di aver ufficialmente avviato le procedure per abbandonare il gruppo di sviluppo del piano per una nuova Superlega Europea".



PARLA CEFERIN - A pochi minuti di distanza, è arrivata una nota del presidente della Uefa Aleksander Ceferin: "Sono contento di riaccogliere il City nella nostra famiglia europea. Hanno mostrato grande intelligenza nel saper ascoltare soprattutto la voce dei tifosi" .