Dopo Koulibaly, Mendy, Ziyech e Kanté,. Fumata bianca sulla base di 30 milioni di sterline complessivi (quasi 35 milioni di euro): 25 milioni di fissi, più altri 10 di bonus. Nei prossimi giorni sono previste le visite mediche con i Citizens da parte dell'ex centrocampista di Inter e Real Madrid, che ha già posto le firme sul nuovo contratto con gli Sky Blues.Queste le prime parole di Kovacic da giocatore del Manchester City: "Questo trasferimento è fantastico per me e non vedo l’ora di iniziare con il City. Tutti coloro che hanno visto questa squadra gestita da Guardiola sanno quanto il City sia forte…. Si vede dai trofei che hanno vinto ma anche dal tipo di calcio che giocano, il migliore. Arrivare qui è il sogno per ogni calciatore.Il mio piano è ora riposarmi per qualche settimana prima di tornare a Manchester e prepararmi per la nuova stagione.i”.