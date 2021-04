L’attuale contratto di John Stones con il Manchester City scadrà nel 2022, ma la dirigenza è già al lavoro per trovare un accordo sul rinnovo. secondo il Sun la trattativa è in fase avanzata: il difensore della nazionale inglese firmerà per 5 anni ed avrà un aumento di di 160 000 euro a settimana, più alcuni bonus legati a presenze e reti inviolate.