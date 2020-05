La scusa non vale perché la storia non si fa (né si rifà) con i se, perché i “dietrismi” del tipo “hanno fatto apposta ad ammonire Nedved, già diffidato, così saltava la finale” non sono mai tollerabili. Anche se, questi dietrismi vengono puntualmente utilizzati per denigrare ogni prestazione della Juventus. No, niente scuse. La Juve arrivava da favorita a quell’appuntamento e, sul campo, non riuscì a imporsi. E se i rigori sono una “lotteria”, lo sono sempre. Anche quando vinci, come successe in un’altra finale Champions con l’Ajax.