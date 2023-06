Il Manchester United cerca un portiere e ha individuato in André Onana dell'Inter il sostituto ideal di David De Gea che è ufficialmente in scadenza di contratto fra 4 giorni. Secondo Sky Sports in Inghilterra l'estremo difensore camerunese dell'Inter non è l'unico obiettivo dei Red Devils che hanno individuato in David Raya del Brentford e Diogo Costa del Porto due possibili altenrative.