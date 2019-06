Come riporta l’Evening Standard, il Manchester United è vicino all’acquisto di Daniel James, giovane ala classe 1997 di proprietà della Swansea. La squadra gallese valuta il proprio giocatore intorno ai 22 milioni di euro, mentre l’offerta dei Red Devils non dovrebbe andare oltre gli 11, forte del contratto del giocatore che andrà in scadenza il 30 giugno 2020. L’accelerazione si è resa necessaria poiché sul giocatore era diventato insistente il pressing del Monaco.