a quello che è sempre stato il principale obiettivo stagionale: la qualificazione. E dopo due stagioni la cui gestione era stata difficile, ma che aveva comunque riportato i Red Devils nella più importante competizione europea, questa disastrosa annata ha riportato la Manchester a tinte rosse ai margini del calcio che conta. Il pesantissimo 4-0 subito in casa del Brighton non solo ha sancito il verdetto più amaro, ma ha messo ulteriormente in risalto tutte le difficoltà di un progetto sportivo naufragato troppo presto, e affondato da scelte, anche di mercato, rivelatisi inadeguate al momento storico.oltre che a mettere in difficoltà la squadra bianconera, per il Manchester United il colpo. Il suo arrivo ha costrettoa rivedere i propri schemi, gestire e sopportare la pressione mediatica dovuta alle difficoltà iniziali e ai risultati scadenti che faticavano ad arrivare. Il cambio in panchina conda traghettatore prima e con Ralfpoi, non hanno risolto il problema con i gol che ad inizio 2022 sembravano un vero miraggio. I rapporti tesi col manager tedesco hanno sicuramente influito, ma lui a quota 18 in Premier ci è arrivato comunque. I risultati di squadra invece no e così per la prima volta dalla stagione 2002-03, 20 anni dopo, Cristiano Ronaldo potrebbe non prendere parte a una stagione di Champions League.Prima le difficoltà con la Juventus, poi quelle con il Manchester United e ora la Champions che sfugge da sotto i suoi piedi per la prima volta dopo 20 anni.. Il ricchissimo contratto è incon opzione per un altro anno, ma non è da escludere cheConcedergli la via d'uscita anche a prezzo di saldo renderebbe il Manchester United più libero, ma con meno certezze. Per Ronaldo, invece, potrebbe esserci la chance di trovare un club che, per quella che a lungo è stata la sua coppa, riesca nuovamente a fargli spazio.