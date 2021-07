Secondo il Daily Mirror, sarebbe ancora in fase di stallo la trattativa tra Manchester United e Real Madrid per Varane. I due club infatti non si muovono dalle loro valutazioni, con gli spagnoli che chiedono 50 milioni di euro e gli inglesi che ne offrono 40, L'accordo con i giocatore è già stato trovato, mentre quello tra le due squadre fatica ad arrivare, poiché nessuna delle due ha intenzione di cedere alle richieste dell'altra. Le possibilità che la trattativa fallisca però sono basse, visto che la buona riuscita farebbe contenti tutti.