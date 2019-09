L'allenatore del Manchester United, Ole Gunnar Solskajer è tornato a parlare in conferenza stampa della scelta di cedere all'Inter Alexis Sanchez definendola corretta anche nonostante il ko odierno: "Resto convinto che cedere Sanchez all'Inter sia stata la scelta corretta per noi e per il giocatore". Ecco le sue parole nel nostro video.