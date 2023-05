L'ambientamento di Antony al Manchester United è forse stato un po' più lungo di quanto si potesse auspicare, ma ultimamente le sue prestazioni sono migliorate. Al sito ufficiale dei Red Devils, anche lui lo ha confermato:



"Mi sento come se mi fossi abituato alla città. Amo la vita qui e spero di trascorrerci molto tempo. Casemiro, Fred e Lisandro Martinez mi hanno aiutato molto quando sono arrivato, ma anche Bruno Fernandes, Diogo Dalot, De Gea. Significa tanto per me".