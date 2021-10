di Gasperini ad Old Trafford. I nerazzurri sfidano oggi nella terza giornata dei gironi di Champions League il. L'Atalanta è al momento prima nel girone F con 4 punti. Dietro Young Boys con 3 punti, United con 3 punti e Villarreal con 1 punto. La Dea è reduce dal succcesso contro gli svizzeri, e ora è chiamata alla doppia sfida ai Red Deviils, due gare chiave in ottica qualificazione.Manchester United e Atalanta non si sono mai incontrate in nessuna competizione prima, con La Dea che è la settima squadra italiana diversa che i Red Devils hanno affrontato in Europa (dopo Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Milan e Roma). L'Atalanta ha vinto tre delle sei partite europee contro rivali inglesi, battendo due volte l'Everton in Europa League 2017-18 e in trasferta contro il Liverpool a novembre 2020 in Champions League.e l'ha fatto contro Villarreal e Young Boys. Potrebbe diventare il primo giocatore a fornire assist in tre partite consecutive con l'Atalanta nella competizione.ha segnato 18 gol in 23 partite di Champions League contro squadre italiane e ne ha segnati di più solo contro avversari tedeschi (28 gol).