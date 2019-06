Come riporta il Mirror, la ricostruzione del Manchester United parte dalle fondamenta. Per questo motivo il manager dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer sta scandagliando il mercato alla ricerca dei profili giusti.

Tra questi, per la difesa, si fa il nome di Jerome Boateng in uscita dal Bayern Monaco. Il giocatore, classe 1988, in passato ha già giocato nella città di Manchester, però vestendo i colori dei rivali del City. Sul difensore è forte l'interesse di Juventus e Inter.