In un'intervista rilasciata a The Athletic, il centrocampista del Manchester United Bruno Fernandes ha spiegato il motivo della sua decisione di restare a Old Trafford:



"Vorrei creare stabilità per me stesso, per la mia famiglia, ma voglio essere competitivo. Voglio vincere trofei e giocare contro i migliori. Sarò qui cinque anni e se per quattro o tre lotteremo per i trofei e contro le migliori squadre, in una squadra che vuole essere competitiva e con un allenatore che viene per lasciare il suo segno, allora sono d'accordo'.