È stato uno dei centrocampisti più chiacchierati in sede di mercato delle ultime stagioni con Milan, Inter e Juventus per limitarsi alle società di Serie A che in più occasioni hanno provato ad acquistarlo. Donny van de Beek scelse di rimanere all'Ajax perfino al termine della passata stagione quando concluse un'annata magica con i Lancieri.



Ora però il suo futuro sarà lontano dall'Olanda perché il Manchester United ha scelto di puntare fortemente su di lui e ha trovato l'accordo per acquistarlo. Un affare da 45 milioni di euro, riporta la stampa inglese, che si concretizzerà con visite mediche e firme nei prossimi giorni. Al giocatore un ricchissimo contratto quinquennale con i Red Devils.