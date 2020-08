Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di giornata dall'estero.Il ct dell'Olanda (data sulle tracce del francese Arsene), Ronaldè pronto a diventare il nuovo allenatore del Barcellona al posto dell'esonerato Quique. La sua prima richiesta sarebbe il centrocampista olandese Donnydell'Ajax, che a sua volta rivorrebbe l'attaccante uruguaiano Luis. Intanto potrebbe anche restare il trequartista brasiliano Philippe, di ritorno dal Bayern Monaco per fine prestito.Il Manchester City di Peptorna alla carica per il difensore senegalese del Napoli, KalidouManca soltanto la firma sul contratto per il rinnovo dell'attaccante Pierre-Emerickcon l'Arsenal.Il Liverpool è sempre interessato al centrocampista spagnolo del Bayern Monaco,(ex Barcellona).Il Bayern Monaco sfida il Bologna per il 18enne terzino scozzese dell'Hearts, AaronPer l'attaccante messicanoil Wolverhampton ha rifiutato un'offerta della Juventus, che oltre ai soldi era disposta a inserire nella trattativa anche il centrocampista gallese Aaron(ex Arsenal).La pista alternativa per i bianconeri porta al francese dell'Arsenal, AlexandreIn uscita il brasilianoè sempre nel mirino del Manchester United,non verrebbe più considerato incedibile e interesserebbe al PSG, specialmente nel caso in cuidovesse tornare al Barcellona.Il Benfica batte il Leeds nella corsa all'attaccante uruguaiano Edinson, svincolatosi a parametro zero dal Paris Saint-Germain. Il club inglese neo-promosso in Premier League vira sul belga Michydel Chelsea. Ancora sulle tracce del giovane talento tedesco Kai, valutato 100 milioni di euro dal Bayer Leverkusen.