Ole Gunnar Solskjaer è stato cacciato dal ‘suo’ Manchester United nel novembre del 2021. Un anno lungo che il norvegese ha affrontato a suo modo. Secondo The Athletic, in questo periodo l’ex giocatore e allenatore dei Red Devils ha rivisto tutte le 168 gare da lui allenate ed è tornato in Norvegia, dove ha imparato a navigare.



Il 49enne aveva guidato la squadra di Old Trafford per tre anni ma l’inizio della stagione 2021/2022 gli è costato la panchina. L’ultima sua gara da allenatore è stata una sconfitta per 4-1 con il Watford che ha spinto il club all’esonero e al cambio con Rangnick, nonostante il secondo posto dell’annata precedente e la finale di Europa League, persa con il Villarreal. Gare che Solskjaer non ha voluto dimenticare, anzi. Il norvegese se l’è guardate tutte per imparare dai propri errori e ora è pronto a tornare ed è alla ricerca di nuove panchine. Nelle ultime settimane ha rifiutato varie offerte che lo volevano come commentatore dei match di Premier League e punta a una big.