Paul Mitchell, scopritore di talenti ex Southampton e Tottenham (l'uomo che ha contribuito a lanciare giocatori come Tadic e Alli), l'anno scorso è migrato in Germania ed è attualmente il direttore sportivo del Lipsia. Come riporta Sky Sports, Mitchell è finito al centro dell'interesse di 3 big di Premier League: Manchester United, Chelsea e Arsenal. Tuttavia il suo ritorno in Inghilterra è reso poco probabile dal ricchissimo rinnovo di contratto fino al 2025 prospettatogli dal club della Red Bull.