Dopo l'anticipo di venerdì e le gare di ieri e oggi pomeriggio, terminacon il big match di Old Trafforddi fronte ildi Ole Gunnare ildi Maurizioin una sfida decisiva in ottica quarto posto e per la qualificazione alla prossima Champions League: i Red Devils infatti, dopo la lunga rincorsa e gli ultimi due ko di fila (tre nelle ultime quattro) sono chiamati all'ultima possibilità di centrare la massima competizione europea nell'impegno contro i Blues distanti tre punti e a secco da due giornate, che li lancerebbe potenzialmente a meno due dal quarto posto. Dal canto loro i londinesi vogliono mantenere l'ultima posizione Champions e provare a raggiungere il Tottenham terzo, distante tre lunghezze. Sfida nella sfida quella tra Eden Hazard e Paul Pogba, con 16 e 13 gol i centrocampisti più prolifici della Premier League.- I Red Devils hanno riportato un misero record nelle partite casalinghe contro le sei migliori squadre della classifica di questa stagione (2 pareggi, 2 sconfitte), ed in entrambe le sconfitte inoltre il Manchester non ha segnato. Il Chelsea non ha ancora portato a casa un punto (o anche un gol) in questo anno solare quando ha giocato contro squadre di Premier al momento sopra la zona retrocessione. Cinque degli ultimi sette testa a testa tra queste squadre hanno prodotto meno di 2,5 gol. Il Chelsea ha segnato il primo gol in quattro degli ultimi cinque scontri con lo United, ottenendo un record di 2 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta dopo averlo fatto.De Gea; Young, Lindelof, Bailly, Shaw; Herrera, Matic, Pogba; Mata, Lukaku, Rashford.Kepa; Azpilicueta, Rudiger, David Luiz, Alonso; Kante, Jorginho, Kovacic; Willian, Higuain, Hazard.