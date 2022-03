Passo in avanti del Manchester United per Erik ten Hag. Il club inglese ha chiesto informalmente informazioni sul tecnico, tra cui l'indennizzo che spetta all'Ajax. Nei giorni scorsi vi è stato già un colloquio con l'allenatore, la cui candidatura per raccogliere il testimone di Ralf Rangnick si fa sempre più autorevole. Lo riporta Sky Sport.