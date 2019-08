Con Romelu Lukaku sempre più vicino all'Inter, il Manchester United ha già individuato il sostituto del centravanti belga da regalare a Solskjaer. Secondo El Chiringuito TV, i Red Devils sono pronti a pagare l'importo della clausola rescissoria di Iñaki Williams, attaccante in forza all'Athletic Club. La società inglese è pronta a versare 88 milioni di euro nelle casse del club basco. Ora l'ostacolo maggiore per il Manchester United è solamente il tempo: se i Red Devils vorranno davvero chiudere l'operazione saranno costretti a 24 ore di fuoco per pagare la clausola rescissoria dell'attaccante classe 1994.