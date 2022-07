Il Manchester United ha affrontato il Crystal Palace in un match di precampionato a Melbourne. I tifosi dei Red Devils però più che concentrarsi sui propri giocatori hanno approfittato per contestare Harry Maguire. Il capitano della squadra di ten Hag è stato vittima di "buu" ad ogni suo tocco in campo. Il suo allenatore proprio nei giorni scorsi l'aveva difeso a spada tratta. Oltre a quella di Ronaldo, c'è dunque una nuova grana in casa United.