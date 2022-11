Cristiano Ronaldo, nel match perso dal Manchester United contro l'Aston Villa, è sceso in campo con la fascia da capitano. Dopo la sfida, come riporta il Mirror, Erik Ten Hag ha commentato questa decisione. L'allenatore ha dichiarato: "Ronaldo era la quarta scelta come capitano", spiegando che davanti a lui c'erano Maguire, De Gea e Casemiro. "Maguire, il nostro capitano, era in panchina, De Gea è un leader ma è in porta e dunque lontano dal gioco. Anche Casemiro è un leader, ma non parla ancora bene l'inglese", ha aggiunto Ten Hag.