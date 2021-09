Di ritorno dalla partita col suo Portogallo, che lo ha consacrato come il miglior marcatore nella storia delle nazionali, Cristiano Ronaldo può iniziare a tutti gli effetti la sua seconda avventura nel Manchester United. L'ex attaccante della Juventus è sbarcato oggi in Inghilterra per mettersi agli ordini di Solskjaer, dopo essere stato esentato dai prossimi impegni con la selezione lusitana.