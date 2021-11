Dopo l'esonero di Solskjaer il Manchester United è alla ricerca di un nuovo allenatore, al momento si sono stati presi in considerazione Bendan Rogers, Zinedine Zidane, Erik Ten Hag e Mauricio Pochettino. Secondo Sky Sport Uk il preferito di Cristiano Ronaldo non sarebbe nessuno dei quattro ma Luis Enrique. Il ct spagnolo è il profilo ideale secondo la stella portoghese, non il suo ex tecnico Zidane, e sarebbe la soluzione migliore per risollevare le sorti dei Red Devils che si ritrovano settimi con 17 punti in Premier League.