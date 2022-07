Il Manchester United non avrà a disposizione Cristiano Ronaldo per la tournée della pre-season che partirà venerdì pomeriggio in Thailanda. La motivazione ufficiale data dal club è legata al perdurare dei problemi famigliari dell'attaccante portoghese ex-Juve che però, ormai è sempre più evidente, si sta negando per forzare la mano verso una cessione. Ronaldo, riporta il Telegraph, ritiene conclusa la sua avvenutra in maglia Red Devils e potrebbe presto trovare una nuova squadra con il Chelsea vicino a chiudere l'accordo.